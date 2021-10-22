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пятница, 22 октября 2021 11:00

Жена Малиновского рассказала об адской ночи

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Жена Малиновского рассказала об адской ночи
Роксана и Руслан Малиновские. Фото: Instagram.com/roksana_mali7/

У игроков "Аталанты" были проблемы во время визита в Англию на матчи Лиги чемпионов против "МЮ".

Жена игрока "бергамасок" Руслана Малиновского рассказала о проблемах команды в отеле.

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"Адская ночь в Манчестере. За ночь в отеле сирена включалась на полную мощность пять раз. Произошло это как раз тогда, когда команда приехала и именно ночью. Вы думаете, это случайность? Нет.

Такой "теплый" прием со стороны местного населения оставляет ужасное впечатление. Надеюсь, наши болельщики поддержат команду во время домашнего матча, и, возможно, то же самое вдруг произойдет в итальянском отеле ", - написала Роксана Малиновская в Instagram.

"МЮ" победил "Аталанту" - 3:2. Гости побеждали 2:0, но не смогли удержать преимущество во втором тайме. Малиновский провел на поле 28 минут. Украинец вышел на замену во втором тайме.

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