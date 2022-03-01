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вторник, 01 марта 2022 16:59

Жена легионера "Динамо" родила в Украине во время войны с Россией

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Жена легионера &quot;Динамо&quot; родила в Украине во время войны с Россией
Игрок "Динамо" Эрик Рамирес и его жена. Фото: instagram.com/erick.ramirez24

Венесуэльский нападающий "Динамо" Эрик Рамирес зимой перешел на правах аренды в испанский "Спортинг" из Хихона, однако оставил в Киеве свою семью.

Беременная жена и дочь не успели покинуть нашу страну до начала вторжения Российской Федерации.

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Как сообщается в Instagram madeinvenezuelaa, в субботу Рамирес во второй раз стал папой. Его спутница жизни родила еще одну девочку.

Жена Эрика родила в Украине, однако не уточняется, в каком городе и при каких обстоятельствах.

Рамирес уже давно пытается вывезти семью из Украины в Польшу, однако теперь придется подождать, пока женщина не оправится после родов.

Эрик Рамирес присоединился к "Динамо" летом 2021 года из словацкого клуба ДАК за €1,75 млн.

В составе киевлян провел семь матчей и забил один гол.

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