Жена легионера "Динамо" родила в Украине во время войны с Россией

Венесуэльский нападающий "Динамо" Эрик Рамирес зимой перешел на правах аренды в испанский "Спортинг" из Хихона, однако оставил в Киеве свою семью.
Беременная жена и дочь не успели покинуть нашу страну до начала вторжения Российской Федерации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Форвард "Динамо" обидел Луческу
Как сообщается в Instagram madeinvenezuelaa, в субботу Рамирес во второй раз стал папой. Его спутница жизни родила еще одну девочку.
Жена Эрика родила в Украине, однако не уточняется, в каком городе и при каких обстоятельствах.
Рамирес уже давно пытается вывезти семью из Украины в Польшу, однако теперь придется подождать, пока женщина не оправится после родов.
Эрик Рамирес присоединился к "Динамо" летом 2021 года из словацкого клуба ДАК за €1,75 млн.
В составе киевлян провел семь матчей и забил один гол.
Комментарии