Завтрак в бассейне. Жена игрока "Шахтера" похвасталась отдыхом на Мальдивах

Украинская журналистка Дарья Савина проводит отпуск на Мальдивах вместе со своим мужем украинским защитником "Шахтера" Валерием Бондарем.

Савина показала свой завтрак в бассейне.

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"Приятного тебе аппетита.

Всегда нужно верить в мечту. Она имеет приятную особенность – сбываться. Помню, как всегда смотрела на картинках всю эту мальдивскую красоту и мечтала когда-то тоже там побывать, увидеть все это вживую, попробовать... Невероятно круто осознавать, что мечты действительно сбываются! Желаю каждому из вас исполнения всех ваших самых заветных желаний!" — прокомментировала Дарья фото в Instagram.

Автор: Instagram/savinadasha

Автор: Instagram/savinadasha

В текущем сезоне Валерий Бондарь провел за "Шахтер" восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Пара вышла замуж в 2021 году. Предыдущие отношения Савиной были с нападающим "Динамо" Владиславом Супрягой.