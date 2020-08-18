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вторник, 18 августа 2020 16:39

Завтра "Барселона" объявит о назначении Кумана

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Завтра &quot;Барселона&quot; объявит о назначении Кумана
Рональд Куман выступал за "Барселону 6 лет. Фото Рейтер"

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман отреагировал на новость о его возможном назначении в "Барселону".

"Да, я бы хотел этого. Но это случится только после того, как будет поставлена ​​подпись. Об этом сообщет "Трибуна".

До тех пор я ничего не могу сказать. Даже если бы я хотел", – сказал тренер.

Сообщалось, что Куман подпишет с "Барсой" контракт на 2 года. Каталонцы могут объявить о приходе 57-летнего специалиста уже во вторник.

У Кумана действующий контракт с Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB), в котором есть пункт о досрочном расторжении, если "Барселона" пригласит специалиста.

Этот пункт, впрочем, можно было активировать только после Евро-2020, но теперь обстоятельства изменились, поскольку турнир перенесен на 2021 год. "Барселона" также обращалась к Куману в январе, но тогда он отклонил предложение.

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Куман выступал за "Барселону" с 1989 по 1995 год. С командой он выиграл 10 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и 4 чемпионских титула в Испании.

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