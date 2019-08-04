Защитник "Черноморца" забил мяч столетия

Виталий Гошкодеря забил один из самых красивых мячей в истории украинского футбола
Во 2-м туре Первой лиги "Черноморец" принимал "Горняк-Спорт" и уверенно победил (3:1) – пишет xsport.ua
Второй гол одесситов получился особенно красивым.
Защитник Виталий Гошкодеря после подачи углового умудрился пяткой с лета отправить мяч в сетку ворот соперника.
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Ранее стало известно, что "Черноморец" закрыл фан-сектор на домашнем стадионе из-за конфликта с ультрас.
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