Защитник "Черноморца" забил мяч столетия

Гошкодеря забивает второй гол за одесситов

Виталий Гошкодеря забил один из самых красивых мячей в истории украинского футбола

Во 2-м туре Первой лиги "Черноморец" принимал "Горняк-Спорт" и уверенно победил (3:1) – пишет xsport.ua

Второй гол одесситов получился особенно красивым.

Защитник Виталий Гошкодеря после подачи углового умудрился пяткой с лета отправить мяч в сетку ворот соперника.

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Ранее стало известно, что "Черноморец" закрыл фан-сектор на домашнем стадионе из-за конфликта с ультрас.