"Заря" узнала соперника в решающем раунде квалификации Лиги Европы

В четвертом раунде квалификации Лиги Европы луганская "Заря" сыграет против "Рапида".
Австрийский клуб по сумме двух матчей прошел кипрский "Анортосис" - 3:0 и 2:1.
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Матчи пройдут 19 и 26 августа. Первый поединок "Заря" проведет в Вене, а вторая игра состоится в Запорожье.
Если украинский клуб пройдет "Рапид", то сыграет в групповом раунде Лиги Европы. Если же команда Виктора Скрипника проиграет, то будет выступать в групповом раунде Лиги конференций.
В прошлом сезоне "Заря" финишировала в чемпионате Украины на третьем месте и получила путевку в Лигу Европы.
В текущем сезоне команда Виктора Скрипника получила только одну победу в трех матчах УПЛ.
14 августа "Заря" будет принимать "Минай". Начало игры в 19:30.
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