"Заря" узнала соперника в решающем раунде квалификации Лиги Европы

Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

В четвертом раунде квалификации Лиги Европы луганская "Заря" сыграет против "Рапида".

Австрийский клуб по сумме двух матчей прошел кипрский "Анортосис" - 3:0 и 2:1.

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Матчи пройдут 19 и 26 августа. Первый поединок "Заря" проведет в Вене, а вторая игра состоится в Запорожье.

Если украинский клуб пройдет "Рапид", то сыграет в групповом раунде Лиги Европы. Если же команда Виктора Скрипника проиграет, то будет выступать в групповом раунде Лиги конференций.

В прошлом сезоне "Заря" финишировала в чемпионате Украины на третьем месте и получила путевку в Лигу Европы. В текущем сезоне команда Виктора Скрипника получила только одну победу в трех матчах УПЛ. 14 августа "Заря" будет принимать "Минай". Начало игры в 19:30.