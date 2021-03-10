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среда, 10 марта 2021 10:43

Замахнулись на святое. Бразильцы хотят переименовать "Маракану"

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Замахнулись на святое. Бразильцы хотят переименовать &quot;Маракану&quot;
"Маракана" является одним из символов Рио. Фото: Reuters

Бразильский стадион "Маракана" в скором времени может быть переименован в честь трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле.

Как сообщает издание O Globo, законопроект о присвоении арене в Рио-де-Жанейро имени Эдсона Арантеса ду Насименту - Пеле - был одобрен во вторник, 9 марта, законодательным собранием штата. Соответственно, следующий шаг – переименование знаменитой "Мараканы", чиновники сделают быстро и без проблем.

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Стадион "Маракана" открыли 1950 года. Тогда в финале Бразилия неожиданно уступила Уругваю – 1:2. До реконструкции, которая состоялась 1999 года, эта арена была самой вместительной в мире - 155 250 зрителей.

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