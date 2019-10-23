"Загребущие руки "Динамо" – украинская пресса о матче "Шахтера" в Лиге чемпионов

 
Ексклюзивы
1/5
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 4419
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 38547
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1062
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1809
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3168
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2304
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3114
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3168
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1575
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4869
Фото
Все фото
13
16
14
9
16
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Видео
Все видео
Малиновский забил дебютный мяч за "Аталанту"
Малиновский забил дебютный мяч за "Аталанту"
"Шахтёр" и "Динамо" забили четыре мяча на двоих: видеообзор матча
"Шахтёр" и "Динамо" забили четыре мяча на двоих: видеообзор матча
Матчи "Шахтера" с "Динамо" Загреб решат судьбу второго места в группе
Матчи "Шахтера" с "Динамо" Загреб решат судьбу второго места в группе
"Шахтер" едва спас ничью в матче с "Динамо" (Загреб)
"Шахтер" едва спас ничью в матче с "Динамо" (Загреб)
Финский хоккеист получил жуткую травму из-за трещины на льду
Финский хоккеист получил жуткую травму из-за трещины на льду
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
1 Просмотров: 252
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5058
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7461
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1791
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1017
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
1 Просмотров: 1188
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
среда, 23 октября 2019 15:38

"Загребущие руки "Динамо" – украинская пресса о матче "Шахтера" в Лиге чемпионов

  Комментировать
&quot;Загребущие руки &quot;Динамо&quot; – украинская пресса о матче &quot;Шахтера&quot; в Лиге чемпионов
Коноплянка открыл счет мячам забитым за "Шахтер" в Лиге чемпионов

Матчи "Шахтера" в этой Лиги чемпионов – как американские горки, – пишет "Трибуна". – При этом тебя сильно укачивает после плотного захода в фаст-фуд. Ничья с "Динамо" Загреб – справедливая и странная одновременно. Преимущество по игре было, давление на ворота хорватов было, темп и динамику удерживали все 90 минут, но именно "Динамо" создало больше очевидных голевых моментов, а штанга Ольмо оставила последнее впечатление о матче.

Этот матч стал логичным продолжением поединка против "Аталанты". Но тогда все закончилось выездной победой против топ-4 клуба серии А, а сейчас это всего лишь ничья с клубом из Хорватии.

Интересный нюанс – физическая форма Марлоса. Неприятный тренд этого сезона. Странно видеть, как ключевой игрок "Шахтера", достаточно отдыхающий в УПЛ, быстро тухнет уже в начале первого тайма. Эту тенденцию можно наблюдать как в формате футбола "Шахтера", так и сборной Украины.

И если в сборной Марлосу есть смена, то "Шахтеру" трудно усилить игру со скамейки, заменив его. Функционал Марлоса уникален и сейчас невосполним, поэтому этот нюанс – крайне плохой звонок для горняков".

Кто бы мог подумать, что наступят времена, когда в Европе Динамо Загреб будет звучать громче чем Динамо Киев

"Да, мы уже не фавориты в этой паре – жизнь внесла коррективы, – делится впечатлениями корреспондент ua-football.com. – Но не назвал бы "Шахтер" и андердогом: на стороне Загреба лишь преимущество с точки зрения турнирной стратегии. А уж сильнее ли он и достойнее, давайте посмотрим в "ответке". Лично я пока в этом отнюдь не уверен.

Ясно одно: на первый план выйдет не столько мастерство, сколько битва характеров. А здесь мы имеем проблемы – бразильцы, конечно, кудесники, но бойцы из них так себе. Их вполне могут и затоптать. Словом, тревожно, но выводы делать преждевременно. Хуже всего то, что Загреб изначально устроит ничейка.

Этот матч станет главным испытанием для Луиша Каштру. Пока визуально "Шахтер" при нем выглядит перспективнее, нежели с Фонсекой. На мой взгляд. Но уж больно загребущие ручки у этого "Динамо". Кто бы мог подумать, что наступят времена, когда в Европе это имя будет звучать громче не рядом со словом "Киев"? Впрочем, в четверг будет возможность сравнить".

"Желание Луиша Каштру избежать эмоциональных провалов в игре привело к появлению состава, в котором вся атакующая линия была представлена игроками в возрасте 30 лет и старше, – пишет "Террикон". – Да и оба центральных полузащитника тоже были опытными. В итоге, мы получили "старую" версию состава, которая обладает более совершенным мастерством и глубоким пониманием игры, но менее "взрывчата" и динамична, чем другая версия - "молодая", с 20-летними вингерами и (иногда) полузащитниками.

А вот как раз для вчерашнего матча "молодая" версия, вероятно, подходила больше, и события второго тайма это показали. Выход Соломона и Додо с их энергетикой и перемещениями изрядно шокировал "Динамо", так и не сумевшее по-настоящему приспособиться к новой реальности. Гол Додо можно считать образцовым примером того, как действует "молодой" "Шахтер" - куда более непредсказуемый и гибкий, чем "старая" версия. Хотя, конечно, не имеющий такой игровой устойчивости".

"В соперниках "горняков" ходила номинально слабая команда квартета, которая, впрочем, имела три очка после первых двух поединков, - анализирует. sportanalytic. - Наверное, все украинские журналисты предупреждали "Шахтер", что не стоит недооценивать своего оппонента, но выглядит так, что эти слова дошли до "оранжево-черных" где-то на пятьдесят процентов. Команда Каштру действительно мощно начала и "закрыла" Загреб на его половине поля. "Шахтер" постоянно наращивал давление и как анаконда обвивался вокруг команды из Хорватии, да так, что в той кости трещали. Гол Коноплянки стал закономерным завершением этого этапа, после чего "горняки" существенно сбавили обороты.

Загребской команде нельзя класть палец в рот, потому отгрызут по локоть

А дальше, такое впечатление, "горняки" подумали, что победа у них в кармане, достаточно просто довести матч до конца. К сожалению, оправдались прогнозы относительно того, что загребской команде нельзя класть палец в рот, потому отгрызут по локоть. И чемпион Хорватии укусил так, что не просто выровнял ситуацию на поле, но и вышел вперед и шокировал не заполненый до конца стадион "Металлист". После этого "Шахтер" снова нарастил обороты и замечательный проход Додо позволил сравнять счет, поэтому на душе болельщиков "горняков" стало немного спокойнее. До завершения матча команды провели еще несколько атак, но в целом было заметно, что против ничьей соперники не возражали.

Если говорить об общей ситуации в группе, то поражение "Аталанты" от "Манчестер Сити" было на руку как "Шахтеру", так и "Динамо". Теперь эти команды имеют в своем активе по 4 очка, а вот итальянцы остаются с "баранкой". Несмотря на то, что следующий матч "Аталанта" вновь проведет с "Манчестер Сити", с очень большой вероятностью победитель матча "Динамо" Загреб - "Шахтер" выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. "Горнякам" остается надеяться, что дома хорваты будут немного чаще ходить в атаку, что позволит найти свободное пространство в оборонительных зонах соперника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" должно было побеждать "Шахтер"

Вчера в матче Лиги чемпионов "Шахтер" в Харькове разошелся миром из "Динамо" Загреб – 2:2

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Загребущие руки "Динамо" – украинская пресса о матче "Шахтера" в Лиге чемпионов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
октября

За год украли 4 немецких муниципальных велосипеда

В Европе признали Голодомор преступлением против человечности

Бюджет начали наполнять выручкой по продаже музейных ценностей за границу

Студенты добились отставки министра

Самое читаемое
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 44206
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
3
 Просмотров: 32156
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 21433
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
9
 Просмотров: 19901
Внутри ядерного реактора: &quot;Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены&quot;
Внутри ядерного реактора: "Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены"
15
 Просмотров: 17226
Спорт
Андрею Ярмоленко исполнилось 30 лет
Андрею Ярмоленко исполнилось 30 лет Просмотров: 18
"Мои достижения в боксе превзошли ожидания" – Ломаченко
"Мои достижения в боксе превзошли ожидания" – Ломаченко Просмотров: 45
Андрей Пятов рассказал, как привез пенальти
Андрей Пятов рассказал, как привез пенальти Просмотров: 432
"Динамо" продаст двоих легионеров
"Динамо" продаст двоих легионеров Просмотров: 360
Малиновский забил дебютный мяч за "Аталанту"
Малиновский забил дебютный мяч за "Аталанту"
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
4
Сивохо о "формуле Штайнмайера": Не вижу ничего страшного
3
"Какую должность предложат Сердючке?" – сети взорвались иронией о назначении Сивохо
3
Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении
3
Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО
2
При нынешней власти не стоит надеяться на наказание Гладковского – Тягнибок
Голосов: 152
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua