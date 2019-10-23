"Загребущие руки "Динамо" – украинская пресса о матче "Шахтера" в Лиге чемпионов

Коноплянка открыл счет мячам забитым за "Шахтер" в Лиге чемпионов

Матчи "Шахтера" в этой Лиги чемпионов – как американские горки, – пишет "Трибуна". – При этом тебя сильно укачивает после плотного захода в фаст-фуд. Ничья с "Динамо" Загреб – справедливая и странная одновременно. Преимущество по игре было, давление на ворота хорватов было, темп и динамику удерживали все 90 минут, но именно "Динамо" создало больше очевидных голевых моментов, а штанга Ольмо оставила последнее впечатление о матче.

Этот матч стал логичным продолжением поединка против "Аталанты". Но тогда все закончилось выездной победой против топ-4 клуба серии А, а сейчас это всего лишь ничья с клубом из Хорватии.

Интересный нюанс – физическая форма Марлоса. Неприятный тренд этого сезона. Странно видеть, как ключевой игрок "Шахтера", достаточно отдыхающий в УПЛ, быстро тухнет уже в начале первого тайма. Эту тенденцию можно наблюдать как в формате футбола "Шахтера", так и сборной Украины.

И если в сборной Марлосу есть смена, то "Шахтеру" трудно усилить игру со скамейки, заменив его. Функционал Марлоса уникален и сейчас невосполним, поэтому этот нюанс – крайне плохой звонок для горняков".

Кто бы мог подумать, что наступят времена, когда в Европе Динамо Загреб будет звучать громче чем Динамо Киев

"Да, мы уже не фавориты в этой паре – жизнь внесла коррективы, – делится впечатлениями корреспондент ua-football.com. – Но не назвал бы "Шахтер" и андердогом: на стороне Загреба лишь преимущество с точки зрения турнирной стратегии. А уж сильнее ли он и достойнее, давайте посмотрим в "ответке". Лично я пока в этом отнюдь не уверен.

Ясно одно: на первый план выйдет не столько мастерство, сколько битва характеров. А здесь мы имеем проблемы – бразильцы, конечно, кудесники, но бойцы из них так себе. Их вполне могут и затоптать. Словом, тревожно, но выводы делать преждевременно. Хуже всего то, что Загреб изначально устроит ничейка.

Этот матч станет главным испытанием для Луиша Каштру. Пока визуально "Шахтер" при нем выглядит перспективнее, нежели с Фонсекой. На мой взгляд. Но уж больно загребущие ручки у этого "Динамо". Кто бы мог подумать, что наступят времена, когда в Европе это имя будет звучать громче не рядом со словом "Киев"? Впрочем, в четверг будет возможность сравнить".

"Желание Луиша Каштру избежать эмоциональных провалов в игре привело к появлению состава, в котором вся атакующая линия была представлена игроками в возрасте 30 лет и старше, – пишет "Террикон". – Да и оба центральных полузащитника тоже были опытными. В итоге, мы получили "старую" версию состава, которая обладает более совершенным мастерством и глубоким пониманием игры, но менее "взрывчата" и динамична, чем другая версия - "молодая", с 20-летними вингерами и (иногда) полузащитниками.

А вот как раз для вчерашнего матча "молодая" версия, вероятно, подходила больше, и события второго тайма это показали. Выход Соломона и Додо с их энергетикой и перемещениями изрядно шокировал "Динамо", так и не сумевшее по-настоящему приспособиться к новой реальности. Гол Додо можно считать образцовым примером того, как действует "молодой" "Шахтер" - куда более непредсказуемый и гибкий, чем "старая" версия. Хотя, конечно, не имеющий такой игровой устойчивости".

"В соперниках "горняков" ходила номинально слабая команда квартета, которая, впрочем, имела три очка после первых двух поединков, - анализирует. sportanalytic. - Наверное, все украинские журналисты предупреждали "Шахтер", что не стоит недооценивать своего оппонента, но выглядит так, что эти слова дошли до "оранжево-черных" где-то на пятьдесят процентов. Команда Каштру действительно мощно начала и "закрыла" Загреб на его половине поля. "Шахтер" постоянно наращивал давление и как анаконда обвивался вокруг команды из Хорватии, да так, что в той кости трещали. Гол Коноплянки стал закономерным завершением этого этапа, после чего "горняки" существенно сбавили обороты.

Загребской команде нельзя класть палец в рот, потому отгрызут по локоть

А дальше, такое впечатление, "горняки" подумали, что победа у них в кармане, достаточно просто довести матч до конца. К сожалению, оправдались прогнозы относительно того, что загребской команде нельзя класть палец в рот, потому отгрызут по локоть. И чемпион Хорватии укусил так, что не просто выровнял ситуацию на поле, но и вышел вперед и шокировал не заполненый до конца стадион "Металлист". После этого "Шахтер" снова нарастил обороты и замечательный проход Додо позволил сравнять счет, поэтому на душе болельщиков "горняков" стало немного спокойнее. До завершения матча команды провели еще несколько атак, но в целом было заметно, что против ничьей соперники не возражали.

Если говорить об общей ситуации в группе, то поражение "Аталанты" от "Манчестер Сити" было на руку как "Шахтеру", так и "Динамо". Теперь эти команды имеют в своем активе по 4 очка, а вот итальянцы остаются с "баранкой". Несмотря на то, что следующий матч "Аталанта" вновь проведет с "Манчестер Сити", с очень большой вероятностью победитель матча "Динамо" Загреб - "Шахтер" выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. "Горнякам" остается надеяться, что дома хорваты будут немного чаще ходить в атаку, что позволит найти свободное пространство в оборонительных зонах соперника.

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