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суббота, 07 сентября 2019 17:01

"За какие заслуги Ротаня назначили тренером?" – журналист

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&quot;За какие заслуги Ротаня назначили тренером?&quot; – журналист
Шахов считает, что Ротань не может наладить дискциплину

Известный журналист и эксперт Андрей Шахов прокомментировал сенсационное поражение сборной Украины U-21 от Финляндии со счетом 0:2 в отборе на Евро-2021:

"Сравните сборные Петракова и Ротаня. У Петракова железная организация, все игроки понимали, чего хочет тренер, действовали очень надежно. Когда из-за травм/дисквалификаций вылетали лидеры, не возникало никаких проблем и их достойно меняли дублеры. Ротань выпустил пятерых чемпионов мира в стартовом составе, имея априори более сильный центр полузащиты, чем у сборной U-20. И что?

Можно сколько угодно говорить о массе упущенных моментов и невезении, но от этого ведь лучше не станешь. В обороне ужас. Первый гол, если бы пропустили мальтийцы или андоррцы, я бы хохотал: вратарь отбивает перед собой, а Бондарь, идеально отыгравший на чемпионате мира, расставляет руки и ноги, считая, что кто-то его обегать будет, когда можно только ногу просунуть.

У Петракова в сборной такое, кажется, вообще было невозможным. Я понимаю, что Ротань - молодой тренер, что у него первый матч. Но с такой организацией игры чемпионат Европы нам не светит.

Я ужасно разочарован. Поколение ведь очень хорошее. Обратите внимание, как опытный тренер финнов перестроился по ходу матча. А наш тренер и не перестроился, и игроков не успокоил, и, по-моему, к сопернику недостаточно подготовился.

К слову, вопрос к руководству ФФУ. За какие заслуги Ротаня назначили тренером? Опыта ноль, работал только в штабе Шевчука, который и сам был таким же неопытным".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молодежная сборная Украины проиграла Финляндии в стартовом матче отбора Евро 2021

Вчера молодежная сборная Украины проиграла в Запорожье стартовый матч отбора на Евро сборной Финляндии – 0:2.

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07
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