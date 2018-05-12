Выяснили фанаты какой команды больше всех выпивают

Фанаты "Эвертона" главные алкоголики АПЛ. Фото: sport.znaj.ua

Исследователи выяснили, фанаты которой команды употребляют больше алкогольных напитков. Исследование проводилось в рамках Английской Премьер-лиги.

"Как сообщает Liverpool Echo, самыми пьющими являются болельщики Эвертона - фанаты" ирисок "в среднем употребляют 43 единицы алкоголя в неделю. На втором месте идут фанаты Кристал Пэлас - 40 единиц. Также в тройку вошли болельщики Челси - 35 единиц", - сообщает "Футбол24".

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