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Вукоевича разозлили обвинения жены в алкоголизме

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Вукоевича разозлили обвинения жены в алкоголизме
Вукоевич женился в 2016 году. фото: jutarnji.hr

Селекционер киевского "Динамо" Огнен Вукоевич привлек внимание прессы и хорватской полиции. Вечером, 7 мая, он пришел домой навеселе. Замечания жены Андреи - бывшей фотомодели об алкоголизме разозлило Огнена не на шутку. Он угрожал убить Андрею, ее сестру и мать. При попытке вызвать полицию, начал вырывать у жены телефон.

Родственникам все же удалось вызвать копов и итогом их визита стал переезд Вукоевича в ближайший полицейский участок. Там Огнен провел всю ночь, а на утро признал в интервью прессе факт ссоры с женой.

Супругам запретили встречаться пока не улягутся эмоции и даже приближаться друг к другу ближе чем на 200 метров.

Огнен Вукоевич родился в 2003 году Карьеру начал в клубе "Славен Белупо". впоследствии были бельгийский "Льерс", снова Загреб и наконец киевское "Динамо", где Огнен провел свои лучшие 5 лет. В 2009 вместе с командой выиграл чемпионат и дошел до полуфинала Кубка УЕФА.

В составе сборной Хорватии ездил на Кубок мира-2014, но на поле не появлялся.

После победы хорватов над Россией записал видео со словами "Слава Украине!

В 2013 был отдан в аренду московскому "Спартаку", но сыграл россиян лишь 9 матчей. Вернулся в Киев, но стать основным в команде Сергея Реброва не смог.

Закончил карьеру в 2017-м. Стал селекционером киевского "Динамо". Привез в Киев одного из лучших игроков нынешнего состава Беньямина Вербича.

Был помощником тренера сборной Хорватии на Кубке мира-2018. После победы хорватов над Россией записал видео со словами "Слава Украине!" вместе с бывшим одноклубником Домагоя известно. Россияне устроили скандал и добились отстранения и дисквалификации Вукоевича. Вида отделался легким испугом.

После мирового первенства Вукоевича назначили тренером молодежной сборной Хорватии.

С моделью Андреей Чупор встречался с 2008 года. В следующем году пара рассталась, но вскоре возобновила их. В 2016 Огнен и Андреа поженились. В декабре того же года у супругов родился сын Лука.

Автор: Юрий Стригун
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