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вторник, 06 апреля 2021 18:48

Вторая ракетка мира Осака не приедет в Украину

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Вторая ракетка мира Осака не приедет в Украину
Наоми Осака является одной из лучших теннисисток современности. Фото: Reuters

Вторая ракетка мира и одна из лучших теннисисток современности 23-летняя Наоми Осака не приедет в Украину.

Японская теннисная федерация озвучила заявку своей команды на предстоящий поединок против сборной Украины в Черноморске, сообщает "Большой теннис Украины".

Сборные будут бороться за места в квалификации Финала Кубка Билли Джин Кинг-2022.

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Заявка сборной Японии: Юки Найто - №169 WTA, Тихиро Мурамацу - №225 WTA, Сихо Акита - №394 WTA, Химара Сато - №785 WTA. Все теннисистки, которые вызваны на матч с Украиной, впервые попали в заявку японской сборной.

Таким образом, на матч в Украину не приедут вторая ракетка мира Осака, а также Сухо Аояма и Эна Сибахара.

Украина будет играть сильнейшим составом во главе с Элиной Свитолиной и Мартой Костюк. Не сможет участвовать в поединке только Даяна Ястремская, которая пока отстранена от соревнований по подозрению в употреблении допинга.

Матчи пройдут в Черноморске с 16 и 17 апреля.

Наоми Осака - японская теннисистка; победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде, победительница семи турниров WTA в одиночном разряде; бывшая первая ракетка мира в женском одиночном разряде.

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