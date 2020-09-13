Осака одолела Азаренко в финале US Open

Наоми Осака занимает 9 место в рейтинге. Фото Рейтер

Японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. В финале US Open-2020 Осака одержала волевую победу над Викторией Азаренко из Белоруссии - 1:6, 6:3, 6:3.

Осака третий раз в карьере выиграла турнир серии Grand Slam, повторив свой успех на Открытом чемпионате США 2018 года.

Для Азаренко это был третий финал в Нью-Йорке. В 2012 и 2013 годах Виктория терпела поражение от американки Серены Уильямс.

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Общий призовой фонд US Open-2020 составляет $ 53,4 миллиона долларов.