Как Осака помогла Свитолиной

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Японская теннисистка Наоми Осака помогла первой ракетке Украины Элине Свитолиной сохранить 5-е место в мировом рейтинге

В матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису Осака обыграла Серену Уильямс. Американка теперь не сможет опередить Свитолину. После завершения турнира Уильямс поднимется на 4 позиции и расположится на 7-й строчке в мировой классификации, сообщает Sport.ua.

Выход в финал позволил бы Уильямс-младшей обойти украинку. После вылета Серены шансов опередить Элину в рейтинге WTA нет ни у кого.

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Элина Свитолина покинула Australian Open на стадии 1/8 турнира, проиграв американке Джессике Пегула.