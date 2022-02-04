Вторая ничья в новом году. "Динамо" упустило победу в спарринге

Футболисты "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Третьим соперником киевского "Динамо" на учебно-тренировочном сборе в Турции стал один из самых титулованных клубов Болгарии, представляющий столицу этой страны - софийский "Левски".

Контрольный матч прошел в пятницу, 4 февраля, на арене Mardan Stadium, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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На 32-й мин. Томаш Кендзёра прострелил в район 11-метровой отметки, откуда точно под штангу в касание пробил Виталий Буяльский.

В начале второго тайма у киевлян было еще несколько возможностей для взятия ворот, однако сменить цифры на табло не удалось.

"Левски" отыгрался на 76-й мин. Слишком много позволили соперникам полузащитники и защитники "Динамо".

Отметим, что в конце встречи Артем Беседин заменил Николая Шапаренко, который покидал поле прихрамывая.

Матч закончился ничьей со счетом 1:1.

На первом сборе в Испании киевляне провели четыре спарринга, в которых одержали три победы и однажды сыграли вничью. Второй тренировочный сбор, проходящий в Турции, "бело-синие" начали с победы над болгарским "Лудогорцем" (4:1). Два дня назад динамовцы вырвали победу над сербскими "Чукаричками" (3:2).