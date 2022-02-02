Возвращение Беседина. "Динамо" одержало волевую победу над командой Гавранчича

Артём Беседин пропустил первую часть сезона. Фото: ФК "Динамо" Киев

Во втором матче на турецком сборе киевское "Динамо" победило третью команду чемпионата Сербии "Чукарички" – 3:2.

На старте поединка сербы дважды забили. Сначала провалился центр обороны, а затем "Чукарички" реализовали ошибку Дениса Гармаша в середине поля.

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В середине второго тайма Николай Шапаренко и Виталий Буяльский сравняли счет в матче. Бразилец Витиньо в конце игры принес команде Мирче Луческу победу.

Впервые через полгода вышел на поле Артем Беседин. Нападающий получил на Евро-2020 травму колена и пропустил шесть месяцев.

"Чукарички" – первая команда бывшего лидера "Динамо" Горана Гавранчича, выступавшего за "Динамо" в сезонах 2001/05.

В крайнем спарринге команда Луческу победила "Лудогорец" – 4:1. Следующим соперником будет "Левски".