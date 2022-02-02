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среда, 02 февраля 2022 09:40

Суркис ведет переговоры. "Динамо" нашло форварда в России

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Суркис ведет переговоры. &quot;Динамо&quot; нашло форварда в России
У Матео Касьерры есть опыт выступлений за "Аякс". Фото: ФК "Сочи"

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах форварда "Сочи" и сборной Колумбии 24-летнего Матео Касьерра.

Президент киевской команды Игорь Суркис уже успел пообщаться с владельцем "Сочи" Борисом Ротенбергом по поводу возможного переезда колумбийского футболиста, сообщает Sport24.

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Однако в Киеве не готовы заплатить за переход Касьеры 9-10 млн евро, поэтому трансфер на данный момент маловероятен. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в 3,5 млн евро.

Матео Касьерра в текущем сезоне забил восемь голов в 11 матчах РПЛ за "Сочи". Ранее он выступал за клубы "Депортиво" Кали (Колумбия), "Аякс" (Нидерланды), "Гронинген" (Нидерланды), "Расинг" Авельянеда (Аргентина), "Белененсеш" (Португалия).
Во время зимнего трансферного окна киевляне простились с двумя нападающими - Эриком Рамиресом и Владиславом Супрягой.

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