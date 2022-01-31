Третья победа в новом году. "Динамо" разгромило чемпиона Болгарии

Фото: ФК "Динамо"

"Динамо" начало игровую программу второго учебно-тренировочного сбора в Турции контрольной встречей с действующим чемпионом Болгарии - "Лудогорцем".

И если в прошлом году "бело-синие" проиграли 1:2, то в этот раз обыграли соперников со счетом 4:1, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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В 15-й минуте Шоу сбил Беньямина Вербича на линии штрафной, заработав пенальти в ворота своей команды и второе предупреждение для себя. Денис Гармаш спокойно развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

На 38-й минуте Витиньо сделал счет 2:0. После розыгрыша углового Беньямин Вербич прострелил во вратарскую на бразильца, который с метра переправил мяч в ворота.

На старте второго тайма удар Константина Вивчаренко принял на себя вратарь, а с добыванием Николая Шапаренко голкипер справиться уже не сумел.

В 74-й минуте мяч транзитом через Виталия Буяльского и Виктора Цыганкова получил Илья Шкурин, которому удался обводной удар под левую штангу.

"Лугорец отыграл один мяч в конце встречи, реализовав пенальти.

"Динамо" прибыло на турецкий сбор сегодня, после чего и вышло на товарищеский матч с "Лудогорцем". Мирча Луческу рассчитывает на 28 футболистов. Первый сбор киевляне провели в Испании, вернувшись оттуда на несколько дней в Киев. В планах команды проведение еще шести контрольных поединков.