Все из-за агрессии России. УЕФА перенес матч "Динамо" в юношеском еврокубке

Матч 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА между "Динамо" и "Спортингом" официально перенесен.

Матч был перенесен на неделю, но местом поединка пока остается стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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"УЕФА назначил новую дату поединка – среда, 9 марта. Время начала и место проведения игры остаются неизменными – матч начнется в 17:00 на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Учитывая ситуацию в Украине, дата, время и место проведения игры на данный момент не являются окончательными. УЕФА продолжает следить за развитием событий в нашей стране и оставляет за собой право принять окончательное решение в начале следующей недели, о чем будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении киевского клуба.

Автор: ФК "Динамо" Киев

"Спортинг" обратился в УЕФА с предложением перенести матч на нейтральное поле из-за агрессии со стороны России. Одним из вариантов проведения является "Львов Арена".

На предыдущей стадии команда Игоря Костюка победила чемпиона Испании "Депортиво".