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четверг, 17 февраля 2022 14:50

Что нужно знать о следующем сопернике "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА

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Что нужно знать о следующем сопернике &quot;Динамо&quot; в Юношеской лиге УЕФА
"Спортинг" в четвертый раз выступает в Юношеской Лиге УЕФА. Фото: ФК "Спортинг"

В матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА "Динамо" сыграет против португальского "Спортинга". Противостояние будет состоять из одной игры.

Что нужно знать о сопернике киевлян?

Четвертое выступление в Юношеской лиге УЕФА. "Спортинг" выступает в четвертый раз на юношеской международной арене. Один раз благодаря чемпионству взрослой команды и еще три благодаря чемпионству в юношеском первенстве. Только в этом сезоне "львы" смогли выйти в плей-офф Юношеской лиги.

Успешная игра в текущем еврокубковом сезоне. "Спортинг" занял первое место в группе с "Аяксом" и "Боруссией" Дортмунд. Это одни из самых сильных команд на юношеском уровне в Европе.

Удачные выступления на родине. Соперник "Динамо" 17 раз побеждал в юношеском чемпионате Португалии. В текущем сезоне "Спортинг" финишировал вторым в регулярном чемпионате и вышел в финальную стадию плей-офф.

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Молодой тренер. Возглавляет команду 33-летний Педру Коэлью, игравший за лиссабонский клуб на детском и юношеском уровнях, а в качестве тренера впоследствии работал в "Белененсеше" и академии "Спортинга". Под его руководством команда "Спортинга" U15 дважды подряд выигрывала чемпионат Португалии.

Без выраженного лидера. В Юношеской лиге УЕФА "львы" забили 11 голов, но ни один игрок не может похвастаться лидерством. Лучшие бомбардиры Матеуш Фернандеш и Шермити имеют по два гола. У "Спортинга" нет выраженного лидера. Опасность может исходить от каждого игрока.

Ставка на молодежь. В команде хватает юных игроков. Фернандешу, Шермити, Ламби и Травассушу меньше 18 лет. Родриро Рибейро - 16 лет.

Быстрая и мобильная команда. Игроки "Спортинга" хорошо работают с мячом. Пытаются вести игру в матче. Психологически устойчивы и тактически грамотны.

Матч "Динамо" - "Спортинг" состоится в Киеве 2 марта. Начало матча в 17:00. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

На предыдущей стадии "Динамо" победило чемпиона Испании среди 19-летних "Депортиво".

В чемпионате Украины команда Игоря Костюка идет на втором месте.

Автор: Сергей Тищенко
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