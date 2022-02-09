Удаление, пенальти. "Динамо" драматически вышло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Футболисты "Динамо" U-19. Фото: ФК "Динамо"

Единственным представителем Украины, кому удалось квалифицироваться в весеннюю стадию футбольных еврокубков, является юношеская команда киевского "Динамо".

В среду, 9 февраля, киевляне сыграли стыковой поединок за выход в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. "Бело-синие" гостили в Испании, где оказались сильнее тамошнего чемпиона.

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Путь в плей-офф

"Динамо" U-19 отлично выступило в групповом раунде турнира, набрав 13 очков в пяти матчах. При этом подопечные Игоря Костюка дважды одолели "Баварию" и однажды "Барселону".

В последнем туре во встрече с "Бенфикой" решалось, кто финиширует первым и получит прямую путевку в 1/8 финала. Киевлян в Португалии даже устраивала ничья, однако они уступили 0:1 и потеряли лидерство.

Волей жребия "Динамо" получило в соперники "Депортиво" из Ла-Коруньи - победителя юношеского чемпионата Испании в прошлом году. Коллектив, который плохо играет на выезде, однако не оставляет соперникам шансов дома. В нынешнем розыгрыше "Депортиво" разгромно проигрывал польской "Погоне" и израильскому "Маккаби" из Хайфы, но на собственном поле выбивал конкурентов со счетами 4:0 и 5:1.

Поэтому рассчитывать на легкий поединок подопечным Игоря Костюка не приходилось. К тому же у наставника возникли проблемы с составом. Девять футболистов после прохождения тестов на коронавирус не уехали в Испанию, а были изолированы в Турции.

Как проходил поединок

Обе команды начали матч очень сумбурно и уже к 10-й мин. обменялись голами. Сначала провалом в защите киевлян при розыгрыше углового удара воспользовались хозяева. Марио Нахера открыл счет. Однако радость испанцев продолжалась недолго. Они тоже неосмотрительно сыграли во время углового, и невысокий Антон Царенко с метра головой переправил мяч в сетку.

В дальнейшем "Депортиво" владел инициативой, тогда как динамовцы рассчитывали на быстрые контратаки. Кирилл Попов и Самба Диалло несколько раз получали пространство, но каждый раз защитники успевали занять правильные позиции.

Так продолжалось до ужасной ошибки Дениса Игнатенко. Вратарь подменял основного кипера Руслана Нещерета, травмировавшегося на сборах. Игнатенко после паса от защитника долго думал, куда выбить мяч, чем воспользовался Рубен Лопес. Нападающий заблокировал удар Дениса, после чего мяч залетел в пустые ворота.

Рубен Лопес недолго был героем "Депортиво", ведь в конце первого тайма получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Казалось, это должно было помочь "Динамо" быстро сравнять счет. На самом деле вышло совсем по-другому. Первый момент после удаления "бело-синие" создали на 64-й мин. Вратарь отразил на угловой удар Виктора Близниченко.

И все же "Динамо" сравняло счёт. Случилось это на 75-й мин. Невероятный по красоте удар в дальний верхний угол из-за пределов штрафной удался капитану Александру Яцыку. А на 82-й украинцы должны были выходить вперед. Кирилл Попов и сам не понял, как не обыграл голкипера с нескольких метров.

Судьба встречи решилась не в основное время

Судьба путевки в следующий раунд решалась в серии послематчевых пенальти, так как регламентом не предусмотрено дополнительное время в соревнованиях Юношеской лиги УЕФА.

Денис Игнатенко полностью исправился за свою результативную ошибку во время основного времени. Вратарь отразил два удара с 11-метровой отметки. Еще одна пришлась в перекладину. У "Динамо" не забил только Самба Диалло. Поэтому "бело-синие" завоевали путевку в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, победив "Депортиво" 3:2 в серии пенальти после того, как основное время сильнейшего не выявило - 2:2.

Жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА состоится 14 февраля. Потенциальными соперниками "Динамо" U-19 являются сверстники из ПСЖ, "Ливерпуля", лиссабонского "Спортинга", "Реала", "Манчестер Юнайтед", "Зальцбурга" и "Ювентуса".