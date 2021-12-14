"Динамо" узнало соперника в Юношеской Лиге УЕФА

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка юношеской лиги УЕФА.

В 1/16 финала турнира киевское "Динамо" Ю-19 сыграет против сверстников из испанского "Депортиво".

На этой стадии противостояние состоит из одной игры. Команда Игоря Костюка, как и другие обладатели вторых мест с Пути Лиги чемпионов, сыграет на выезде. Встреча состоится 8/9 февраля.

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На стадии 1/16 финала также встретятся:

"Эмполи" – "Боруссия" Дортмунд

"Генк" - "Челси"

АЗ - "Вильярреал"

"Жилина" - "Интер"

"Хайдук" - "Атлетико"

"Рейнджерс" - "Севилья"

"Митьюлланд" - "Брюгге".

"Динамо" на групповой стадии заняло второе место в группе, пропустив вперед "Бенфику". Киевляне дважды победили "Баварию" - 2:1 и 4:0, набрали четыре очка с "Барселоной" 2:0 и 0:0, а также разменялись победами с "Бенфикой" - 4:0, 0:1.

Восемь победителей стыков присоединятся к восьми победителям группы Пути Лиги чемпионов к 1/8 финала турнира.

Кроме лиссабонцев, в 1/8 финала выступят "Зальцбург", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен", "Реал", "Бенфика", "Спортинг" и "Ювентус".