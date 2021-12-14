"Динамо" узнало соперника в Юношеской Лиге УЕФА

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка юношеской лиги УЕФА.
В 1/16 финала турнира киевское "Динамо" Ю-19 сыграет против сверстников из испанского "Депортиво".
На этой стадии противостояние состоит из одной игры. Команда Игоря Костюка, как и другие обладатели вторых мест с Пути Лиги чемпионов, сыграет на выезде. Встреча состоится 8/9 февраля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали новые пары жеребьевки Лиги чемпионов
На стадии 1/16 финала также встретятся:
"Эмполи" – "Боруссия" Дортмунд
"Генк" - "Челси"
АЗ - "Вильярреал"
"Жилина" - "Интер"
"Хайдук" - "Атлетико"
"Рейнджерс" - "Севилья"
"Митьюлланд" - "Брюгге".
"Динамо" на групповой стадии заняло второе место в группе, пропустив вперед "Бенфику". Киевляне дважды победили "Баварию" - 2:1 и 4:0, набрали четыре очка с "Барселоной" 2:0 и 0:0, а также разменялись победами с "Бенфикой" - 4:0, 0:1.
Восемь победителей стыков присоединятся к восьми победителям группы Пути Лиги чемпионов к 1/8 финала турнира.
Кроме лиссабонцев, в 1/8 финала выступят "Зальцбург", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен", "Реал", "Бенфика", "Спортинг" и "Ювентус".
Комментарии