"Динамо" узнало соперника в Юношеской Лиге УЕФА

 
Ексклюзивы
1/5
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Просмотров: 360
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 3942
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 1206
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 720
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
1 Просмотров: 1764
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
1 Просмотров: 324
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
Просмотров: 9306
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
2 Просмотров: 4194
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 2997
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Просмотров: 2007
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
"Шахтер" вспомнил самые лучшие моменты выступлений Марлоса за клуб
"Шахтер" вспомнил самые лучшие моменты выступлений Марлоса за клуб
Договаривались о бое? Усик и Фьюри впервые встретились во время поединка Ломаченко
Договаривались о бое? Усик и Фьюри впервые встретились во время поединка Ломаченко
"Реал" выиграл дерби Мадрида, а "Барселона" снова потеряла очки
"Реал" выиграл дерби Мадрида, а "Барселона" снова потеряла очки
В Англии показали форварду две желтые карточки за 48 секунд
В Англии показали форварду две желтые карточки за 48 секунд
"Шахтер" ушел в отрыв. "Динамо" не смогло победить "Зарю"
"Шахтер" ушел в отрыв. "Динамо" не смогло победить "Зарю"
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3519
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6147
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1476
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4572
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 954
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
13 декабря 2021
Просмотров: 837
Добре було
– У Союзі добре було. Не те що зараз, – каже знайомий 70‑річний Любомир Іванович. Живе сам у трикімнатній квартирі, щонеділі готує ...
вторник, 14 декабря 2021 13:58

"Динамо" узнало соперника в Юношеской Лиге УЕФА

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; узнало соперника в Юношеской Лиге УЕФА
Игорь Костюк возглавляет юношескую команду "Динамо" с 2017 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка юношеской лиги УЕФА.

В 1/16 финала турнира киевское "Динамо" Ю-19 сыграет против сверстников из испанского "Депортиво".

На этой стадии противостояние состоит из одной игры. Команда Игоря Костюка, как и другие обладатели вторых мест с Пути Лиги чемпионов, сыграет на выезде. Встреча состоится 8/9 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали новые пары жеребьевки Лиги чемпионов

На стадии 1/16 финала также встретятся:

"Эмполи" – "Боруссия" Дортмунд

"Генк" - "Челси"

АЗ - "Вильярреал"

"Жилина" - "Интер"

"Хайдук" - "Атлетико"

"Рейнджерс" - "Севилья"

"Митьюлланд" - "Брюгге".

"Динамо" на групповой стадии заняло второе место в группе, пропустив вперед "Бенфику". Киевляне дважды победили "Баварию" - 2:1 и 4:0, набрали четыре очка с "Барселоной" 2:0 и 0:0, а также разменялись победами с "Бенфикой" - 4:0, 0:1.
Восемь победителей стыков присоединятся к восьми победителям группы Пути Лиги чемпионов к 1/8 финала турнира.

Кроме лиссабонцев, в 1/8 финала выступят "Зальцбург", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен", "Реал", "Бенфика", "Спортинг" и "Ювентус".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" узнало соперника в Юношеской Лиге УЕФА». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

Землетрясение уничтожило город в империи

Самое читаемое
Будет ли отставка? Владелец &quot;Дженоа&quot; оценил работу Шевченко
Будет ли отставка? Владелец "Дженоа" оценил работу Шевченко Просмотров: 27226
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
3
 Просмотров: 25767
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
5
 Просмотров: 15183
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе 1 Просмотров: 14229
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
 Просмотров: 10494
Спорт
Миколенко покинет "Динамо"
Миколенко покинет "Динамо" Просмотров: 981
Надели ремень на шею в присутствии семьи - одноклубника Яремчука жестоко ограбили
Надели ремень на шею в присутствии семьи - одноклубника Яремчука жестоко ограбили Просмотров: 432
Петраков назвал лидера сборной Украины
Петраков назвал лидера сборной Украины Просмотров: 306
"Ломаченко подтвердил, что не любит Украину" - Стаховский
"Ломаченко подтвердил, что не любит Украину" - Стаховский Просмотров: 4104
Де Дзерби хочет вернуться в Италию
Де Дзерби хочет вернуться в Италию Просмотров: 1521
Больше всего комментируют
5
Саакашвили нуждается в осмотре психиатра – медики
5
Резников заявил, что вторжение РФ в Украину ознаменует конец нынешнего мира
5
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
3
Жена Гогилашвили не оформлена в ОП и получает зарплату в "Квартал 95"
3
Выплыло видео Гогилашвили с прокремлевским "Оплотом"
Голосов: 802
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть