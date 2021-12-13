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Назвали новые пары жеребьевки Лиги чемпионов

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Назвали новые пары жеребьевки Лиги чемпионов
Впервые в истории жеребьевку повторили. Фото: Reuters

Сегодня, 13 декабря, в Ньоне (Швейцария) прошла повторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Результаты первой жеребьёвки были аннулированы из-за технических проблем и ошибок.

Итоговые пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА:

"РБ Зальцбург" (Австрия) — "Бавария" (Германия);
"Спортинг" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия);
"Бенфика" (Португалия) — "Аякс" (Нидерланды);
"Челси" (Англия) — "Лилль" (Франция);
"Атлетико" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия);
"Вильярреал" (Испания) – "Ювентус" (Италия);
"Интер" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия);
"Пари Сен-Жермен" (Франция) — "Реал" (Испания);

Напомним, результаты первой жеребьёвки были аннулированы, так как в соперники "Вильярреалу" бывший российский футболист Андрей Аршавин вытянул шар с английским "Манчестер Юнайтед", командой, которая встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала и жеребьёвка была проведена ещё раз.

После этого соперником "Вильярреала" стал "Манчестер Сити", а "Манчестер Юнайтед" достался "ПСЖ". Главной проблемой было то, что шар с "Манчестер Юнайтед" не был в корзине с возможными соперниками "Атлетико". Испанцы подали протест, и УЕФА его одобрил.

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Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые матчи можно будет увидеть 8, 9, 15 и 16 марта. Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 состоится 29 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

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Дата
13
декабря

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