"Все будет Украина" - всё больше спортсменов берут в руки оружие

Спортсмены со Львовщины взяли в руки оружие и готовы защищать Украину от вторжения Российской Федерации.
Соответствующее обращение было опубликовано в YouTube-канале "Армия Inform".
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К украинскому народу обратились лучницы Соломия Трапезникова и Жанна Наумова, пятиборец Андрей Федечко, борчиня Кристина Демко, стрелок Татьяна Галкина, саночница Елена Стецькив.
По словам спортсменов, они готовы защищать Украину от всех, кто посягнет на свободу страны.
Также оружие в руки взяла боксерка из Ровно Иванна Крупеня.
Кто из спортсменов взял в руки оружие, чтобы защищать Украину.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.
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