Усик, Зантарая, Ломаченко. Кто из спортсменов взял в руки оружие, чтобы защищать Украину

Все больше украинских спортсменов берут в руки оружие, чтобы защищать нашу страну от российских оккупантов.

Накануне в территориальную оборону записались легенда "Динамо" Владимир Бессонов, боксер Василий Ломаченко. Записался в резерв и вернулся в Украину теннисист Сергей Стаховский.

Биатлонист Дмитрий Пидручный и лыжный двоеборец Дмитрий Мазурчук уже находятся на службе в Нацгвардии.

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Также будут защищать суверенитет Украины дзюдоист Георгий Зантарая, экс-футболист Александр Алиев, боксер Александр Усик, тренер Юрий Вернидуб.

Фото: instagram.com/zantaraia_georgii

"Я в Киеве, и я буду идти до конца", - написал Зантарая.

"Объединены одной целью - защитой нашей Родины! К победе!" - отметил представитель полиции в Киевской области Андрей Небитов, прикрепив фото с Усиком.

"Привет, ненька", - сообщил Стаховский.

В то же время украинский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес убежал в Румынии.