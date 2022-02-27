Во время обороны Киева погиб 21-летний экс-футболист "Карпат"

Бывший футболист "Карпат" Виталий Сапыло. Фото: Telegram-канал "Карпати Львів"

В пятницу вечером, 25 февраля, в бою под Киевом погиб экс-защитник "Карпат" Виталий Сапыло.

21-летний львовянин был командиром танка, сообщает Telegram-канал "Карпати Львів".

Виталий оборонял столицу Украины от российских оккупантов, которые любой ценой пытались захватить Киев и закрепиться в нем.

Сапыло - воспитанник ДЮСШ "Карпаты" (выпуск 2000 г. р., тренер - Савченко А. В.).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Владельцы "Динамо" братья Суркисы покинули Киев

"Тяжелая потеря в нашей громаде. Сапыло Виталий Романович. 3.09.2000-25.02.2022. Офицер, командир танка, погиб в бою под Киевом.

Сочувствуем родным, стоим рядом с ними в их беде, склоняем голову. Вечная память, вечная слава герою", - отмечается на официальной странице Сокольниковской территориальной громады в Facebook.

Президент России Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. Оккупанты изо всех сил пытаются взять Киев, однако украинские военные отбивают все атаки по всей стране, уничтожая врагов.