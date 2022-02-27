Около 4,3 тыс. личного состава и четыре града - что успели потерять захватчики за время войны

Потери врага возрастают. Фото: Андрей Цаплиенко

За трое суток войны россияне предварительно потеряли 4,3 тыс. личного состава.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

Оккупанты потеряли 27 самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 боевых бронированных машин, 49 орудий, один ЗРК "Бук", четыре "Града", 30 единиц автомобильной техники, 60 цистерн, два БПЛА ОТР, два морских судна и средства ПВО.

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"Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя. Информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительные во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день. Если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери", - добавила Маляр.

Служба безопасности Украины завладела секретными документами российских военных, которые украинские войска разбомбили под Гостомелем. Теперь украинская спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских захватчиков, сообщили в СБУ.