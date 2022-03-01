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вторник, 01 марта 2022 20:40

Фанат белорусского "Динамо" воюет за Украину против России

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Фанат белорусского &quot;Динамо&quot; воюет за Украину против России
Белорусский футбольный фанат Виталий Пума. Фото: скриншот с видео

Один из лидеров фанатского движения в Беларуси Виталий "Пума" воюет за Украину против России.

Белорус находился в Киеве с августа 2020 года, сообщается в YouTube-канале "ЧестнОК".

Уже в самом начале боевых действий экс-лидер фанатского движения "Динамо" Минск принял решение, что будет защищать Украину. Вместе с ним в отряд самообороны вступили еще пять белорусских фанатов.

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"Меня выперли из страны. У меня было два страха в жизни: тюрьма и война. Тюрьму я прошел. Я был уверен, что война никогда меня не коснётся. Я ещё сам не верил в себя, не верил, что это может начаться. Я сказал: "Пацаны, я иду воевать". Меня лишили семьи, родственников, моей страны, моей земли. У меня просто других путей нет.

Я настолько рад, что остался в Украине. Я настолько проникся этой страной. Меня здесь приняли, встретили. Полностью изменилось отношение к белорусам. Если раньше считали братским народом, то сейчас видят, что молчат, люди даже не вышли на улицу. Я просто перехотел возвращаться домой. Не готов больше никогда туда возвращаться", - сказал Пума.

Также за Украину едет воевать белорусский гребец Павел Шурмей, о чем сообщил лично сам.

"Сейчас я на пути в братскую Украину помочь братнему украинскому народу в борьбе с с этой фашистско-российской агрессией", - сказал спортсмен.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.

Диктатор Александр Лукашенко созвал расширенный состав Совбеза. Заявил, что в Беларуси приведены в готовность средства ПВО, чтобы "не допустить ударов в спину российским войскам".

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