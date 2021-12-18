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суббота, 18 декабря 2021 13:05

Вратарь "Ворсклы" не поедет в украинские суперклубы

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Вратарь &quot;Ворсклы&quot; не поедет в украинские суперклубы
Осенью Ризнык дебютировал за сборную. Фото: Footboom

Вратарь "Ворсклы" Дмитрий Ризнык рассказал о планах сменить клуб. Раньше ходили слухи о его переходе "Шахтер".

– Слухи прошли, ничего сейчас нет. Я в "Ворскле", и меня все устраивает. Зачем мне распыляться туда, куда не надо? Для меня лучше середняк в Бельгии чем топ-клуб чемпионата Украины. Потому что это будет развитие. В Европе надо зацепиться за свое место в основе, – сказал Ризнык.

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В текущем чемпионате Дмитрий Ризнык сыграл 17 матчей и пропустил 17 мячей. Осенью он дебютировал за сборную Украины в матче против Болгарии.

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Дата
18
декабря

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