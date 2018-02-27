Вратарь пропустил гол, пока пил воду

Оплошность Флеккена могла дорого обойтись его команде. Фото: ftbl.ru

Курьезнейший эпизод произошел в матче второй Бундеслиги между "Дуйсбургом" и "Ингольштадтом".

Вратарь хозяев Марк Флеккен решил выпить воды. Жажда оказалась настолько сильной, что он полностью потерял бдительность и пропустил атаку гостей. Нападающий "Ингольштадта" Стефан Кучке при счете 1:0 в пользу хозяев воспользовался "косяком" кипера и сравнял счет в матче.

Но футболисты "Дуйсбурга" все равно смогли вырвать победу. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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За "Дуйсбург" забил с пенальти украинец Борис Тащи. Для Тащи этот гол стал уже 8-м за команду в нынешнем сезоне.