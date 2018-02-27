Вратарь пропустил гол, пока пил воду

Курьезнейший эпизод произошел в матче второй Бундеслиги между "Дуйсбургом" и "Ингольштадтом".
Вратарь хозяев Марк Флеккен решил выпить воды. Жажда оказалась настолько сильной, что он полностью потерял бдительность и пропустил атаку гостей. Нападающий "Ингольштадта" Стефан Кучке при счете 1:0 в пользу хозяев воспользовался "косяком" кипера и сравнял счет в матче.
Но футболисты "Дуйсбурга" все равно смогли вырвать победу. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пятов пропустил мяч с 60 метров
За "Дуйсбург" забил с пенальти украинец Борис Тащи. Для Тащи этот гол стал уже 8-м за команду в нынешнем сезоне.
×
Комментарии