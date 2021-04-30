Вратарь "Динамо" хочет идти в политику

Денис Бойко вместе с "Днепр" в сезоне 2014-2015 выходил в финал Лиги Европы. Фото: ФК "Динамо"

Голкипер киевского "Динамо" 32-летний Денис Бойко заявил о политических амбициях.

Бойко не против последовать примеру Александра Шовковского (депутат Киевсовета. - Gazeta.ua) и стремится изменить страну к лучшему.

"Почему нет? Я готов и открыт всегда. Жизнь нужна для того, чтобы развиваться. А не стоять на месте и зацикливаться на чем-то одном. Это интересно, наверное. Абсолютно другая сфера деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" рискует потерять одного из лидеров

Я там не был, в этих процессах не участвовал, поэтому сложно говорить, будет ли мне это интересно. Думаю, да. Это новые знакомства, общение, новые моменты в жизни, где пытаешься сделать что-то хорошее не только для себя, но и окружающих, для страны, всех, кто в этом нуждается.

Зная Шовковского, думаю, он не просто так ушел в политику. Наверное, у него есть какие-то свои мысли, идеи, как сделать наш город еще лучше, как развивать. Я не могу залезть ему в голову, рассуждаю чисто от себя.

Мне кажется, если у меня будет возможность стать политиком, я с удовольствием на это соглашусь", - сказал Бойко в интервью INTERSPORT.

Денис Бойко выступает за "Динамо" с 2018 года. К тому, защищал цвета "Бешикташа", "Малаги", "Днепра", "Кривбасса" и "Оболони". С приходом Мирчи Луческу на пост наставника команды Бойко потерял окончательно место в составе "Динамо" и выполняет роль дублера Георгия Бущана. В текущем сезоне "Динамо" смогло стать чемпионом Украины и выйти в финал Кубка, где сыграет с "Зарей".