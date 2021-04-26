Эксперт раскрыл тайну Луческу

"Динамо" досрочно стало чемпионом. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины впервые за пять лет. Главная заслуга в этом - наставника команды Мирчи Луческу, с теми сами игроками, которые были у Алексея Михайличенко и Александра Хацкевича выиграл титул.

Футбольный эксперт Дмитрий Литвинов рассказал о тайне успеха Луческу.

"Принял этот состав и доказал, что умеет работать, несмотря на прошлое футболистов. Дал шанс проявиться почти каждому из тех, кого предыдущие тренеры списывали со счетов. И в отдельных частях сезона - например, Жерсон Родригес, Александр Андриевский - делали много для успехов команды.

Луческу был честен с игроками. Если сказал Денису Бойко, что вратарь будет играть в Кубке Украины, то додержал слова. Если пообещал, что будет доверять молодёжи, то не отрекался от этого.

Он реанимировал карьеру Николая Шапаренко, Георгия Бущана и Артема Беседина. Поверил в молодых центральных защитников - Дениса Попова, Илью Забарного и Александра Сироту. Давал Владиславу Супряге даже больше шансов, чем тот заслуживал.

А зимой подготовить команду так, чтобы она регулярно додавлевала соперников после перерыва. Румын никогда не стеснялся играть в хорошем смысле цинично. И даже немного изменил этим представление о себе как о адепта атакующей игры. В нынешнем "Динамо" нет мастеров уровня Фернандиньо, Жадсон, Генриха Мхитаряна, Дугласа Косты или Виллиана. И играть в атакующий футбол веврокубках против "АЗ" или бельгийских "Гента" и "Брюгге" - самоубийство.

Луческу научил терпеть и ждать свои шансы после ошибок соперника. В конце концов это привело к первому за четыре года выхода в Лигу чемпионов и приличного выступления в Лиге Европы, где киевляне добрались 1/8 финала ".

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