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четверг, 29 апреля 2021 17:45

"Динамо" рискует потерять одного из лидеров

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&quot;Динамо&quot; рискует потерять одного из лидеров
Карлос Де Пена выступает за "Динамо" с марта 2019 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Один из лидеров "Динамо" 29-летний Карлос Де Пена не исключает, что покинет киевский клуб во время летнего трансферного окна.

Зимой уругвайцем интересовались клубы МЛС. Де Пена заинтересован продолжить карьеру в США, сообщает Salimo.uy.

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"Переход в МЛС был бы отличной возможностью, эта лига быстро растет. У меня были разговоры с представителями "Далласа". Они проявили большой интерес ко мне, видели меня частью их проекта. Но уход из клуба был не для меня.

"Динамо" не приняло предложение, так как хотело, чтобы я остался, чтобы закончил сезон. Я принял это. У меня осталось шесть месяцев контракта с клубом. Посмотрю, что буду делать дальше. Когда откроется трансферное окно, поступят предложения, примем лучшее решение", - сказал футболист.

Карлос Де Пена выступает за "Динамо" с начала 2019 года. С приходом Мирчи Луческу стал ведущим игроком команды. Контракт Карлоса с киевлянами действует до конца 2021-го. Летом футболист может подписывать предварительный контракт с любым клубом.

В текущем сезоне "Динамо" выиграло чемпионат впервые за пять лет и вышло в финал Кубка Украины, где сыграет против "Зари".

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