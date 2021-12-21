Вошел в список самых богатых людей Румынии. Назвали состояние Луческу

Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Наставник "Динамо" 76-летний Мирча Луческу вошел в 300 самых богатых людей Румынии.

Тренер "Динамо" оказался на 203-й позиции, сообщает румынское издание Capital.

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Состояние Луческу оценивают в €35-37 млн.

Также в рейтинг вошли еще две звезды румынского футбола – Георге Хаджи на 255-м месте с €27-31 млн и Кристиан Киву на 291-м с капиталом €22-24 млн.

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" летом 2020 года. Соглашение тренера с киевским клубом действует до конца сезона 2023/24. Луческу 12 лет работал в "Шахтере". Также работал с "Зенитом", "Динамо" Бухарест, итальянские команды "Брешия", "Реджина и Интер", возглавлял национальные команды Румынии и Турции.