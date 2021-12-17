Луческу дал согласие на продаж Цыганкова

Наставник "Динамо" Мирча Луческу не против трансфера лидера команды 24-летнего Виктора Цыганкова.
Динамовцы не планируют ограничивать продажи Виталия Миколенко, сообщает Мeta-ratings.
Киевляне во время зимней паузы готовы прощаться со своими лидерами по соответствующему предложению. Также команду могут покинуть Беньямин Вербич и Карлос Де Пена.
Агенты футболистов уже занимаются поиском вариантов для своих клиентов.
"Динамо" близко к продаже еще одного своего лидера Миколенко в "Эвертон". Сторонам осталось согласовать последние детали перехода.
В текущем сезоне "Динамо" вылетело из еврокубков, заняв последнее место в группе ЛЧ. В чемпионате Украины команда Луческу на два очка отстает от лидера "Шахтера".
Следующую игру киевляне сыграют в 2022 году в гостях против "Ингульца".
В текущем сезоне Цыганков провел 25 матчей за "Динамо", в которых забил 11 голов и отдал четыре ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в €25 млн.
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