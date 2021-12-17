"Луческу исчерпал себя в "Динамо" - Сабо

Йожеф Сабо три года возглавлял сборную Украины. Фото: телеканал "Футбол"

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением об осенней части нынешнего сезона в исполнении киевской команды.

По словам Сабо, наставник команды Мирча Луческу исчерпал себя в должности.

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"Пока у "Динамо" спад, и я не вижу, что Луческу может дать им что-то новое. Купили четверых нападающих и ни один не играет. В чем дело? Журналисты много пишут, что Луческу уходит. Но думаю, что у него хорошая зарплата.

Если Луческу останется, то обязательно нужно купить новых игроков. Думаю, он уже побеседовал об этом с президентом "Динамо".

Какие позиции нужно усилить у "Динамо"? В первую очередь приобрести забивного центрального нападающего", - сказал Сабо в комментарии Fanday.

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. В первом сезоне румынский тренер выиграл все внутренние трофеи у Украины. В текущем сезоне "Динамо" занимает второе место в таблице. Динамовцы отстают на два очка от "Шахтера".