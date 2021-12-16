Почему Луческу разорвёт контракт с "Динамо"

Румынский тренер Мирча Луческу 12 лет возглавлял "Шахтёр". Второй сезон тренирует "Динамо". Фото: football.ua

Прошлый сезон стал для Мирчи Луческу триумфальным. Его "Динамо" выиграло все титулы в Украине, вышло в групповой турнир Лиги чемпионов, а оттуда – в 1/8 Лиги Европы. Результаты обусловили переподписание контракта с румынским специалистом. Сначала двухгодичное соглашение заключили до лета 2022-го. По окончании прошлого сезона его продолжили еще на два года.

Президенту "Динамо" Игорю Суркису нет причин жалеть об этом шаге. Кусать локти должен сам Луческу.

Первое: вряд ли ему нравится играть в дерьме.

Матчи команды вызывали скуку и бессилие

Второе: уровень чемпионата Украины не позволяет команде прогрессировать в Лиге чемпионов. Да, в конце 90-х, внутренние соревнования не были сильнее, но команда Лобановского доходила до чверть/пивфиналу ЛЧ. Только тогда она имела более сильный состав во главе с Шевченко и лучшие условия для работы на трансферном рынке. А главное – Лига чемпионов еще не была для избранных топов клубов. Нынешняя исключает серьезное продвижение турниром команд из Восточной Европы. Следствие – "Динамо" еще смогло как чемпион попасть в ЛЧ в этом сезоне, но сами матчи команды вызывали скуку и бессилие.

Третье: Луческу приходил в "Динамо", провалив работу в Турции и "Зените". В прошлом сезоне потешил свое самолюбие. Больше из этой команды он выжать не сможет. "Шахтер" Де Дзерби еще далеко не нашел себя, но все равно опережает "Динамо". Зимой итальянский тренер будет иметь больше времени на подготовку, а владелец обещает еще "насыпать" трансферов.

Шансы киевлян нулевые. Для чего тогда румыну все это?

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Мирча Луческу девять раз выигрывал чемпионат Украины. 8 – с "Шахтером", 1 – с "Динамо". Победитель Кубка УЄФА-2009.