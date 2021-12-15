Сабо раскритиковал переход Миколенко в "Эвертон"

Йожеф Сабо три года возглавлял сборную Украины. Фото: телеканал "Футбол"

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал возможный переход Виталий Миколенко в "Эвертон".

По словам Сабо, динамовцу еще рано переходить в АПЛ.

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"Думал, что Миколенко заберет к себе у "Дженоа" Шевченко. АПЛ – это совсем другая лига, другой чемпионат, его сравнить с УПЛ, конечно же, никак нельзя. Там другой футбол, скорый. В Англии не сидят по десять человек в своей штрафной. Не скажу, что у Англии грубый чемпионат, но достаточно жесткий. Как примет его Виталий? В Украине таки играют по-другому.

На мой взгляд, к чемпионату Англии Виталику ехать еще рано. Он хорошо играет на атаку, подключается, производит передачи. Но это в УПЛ. А в Лиге чемпионов мы этого не видели. Ему не давали соперники проявить себя.

Главное, чтобы он в Англии не спекся, не сел на скамейку запасных, ведь в "Эвертоне" может поменяться главный тренер. Если его приглашает один специалист, а скоро придет другой, то он может оказаться в немилости. Но дай бог, чтобы все получилось. Посмотрим. Для сборной это будет хорошо", – сказал Сабо в комментарии Meta-ratings.com.ua.

Виталий Миколенко является уроженцем Черкасс. Воспитывался в Академии "Динамо". С 2017 года стал игроком первой команды. За "Динамо" провел 89 матчей и забил шесть голов. Стал чемпионом Украины сезона 2020/21 и обладателем Кубка страны того же сезона. В составе сборной Украины участвовал в Евро-2020/21. Провёл в составе национальной команды 21 матч.