Назвали зарплаты игроков "Динамо"

Виктор Цыганков играет первую команду "Динамо" с 2016 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бюджет киевского "Динамо" за последние три года уменьшился в три раза.

Наибольшая зарплата в команде у Виктора Цыганкова, сообщает "Динамо Киев Inside".

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"Давайте откровенно поговорим о будущем "Динамо". Мы живем в 2021 году и времена кардинально изменились. Бюджет Клуба по сравнению с 10 годами назад уменьшен как минимум втрое. Новых ленсов, мбокани и велоза с ежегодными зарплатами от 2,5 и более миллионов чужой валюты сегодня ждать не стоит. Наиболее высокооплачиваемый наш игрок (рыжий) получает $1,5 млн, и это исключение из правил. Средняя зарплата игрока основания колеблется в размере $300-600 тыс.

Добротный легионер стоит немалых денег. Рынок таков, что за менее чем $10 млн такого футболиста не найти. И даже в статусе свободного агента такая боевая единица обойдется Клубу не менее чем в $2 млн ежегодной платы. Идти на такие расходы никто не готов потому, что разрыв зарплатной ведомости неизбежно станет катализатором разрушения внутрикомандной психоконструкции. Новая и пока успешная философия "Динамо" - украинцы, питомцы, перспектива. Хотя это не значит, что покупки на вырост не планируются. Планируются, но за приемлемые деньги", - пишет источник.

В первой части сезона "Динамо" заняло второе место в УПЛ, уступая "Шахтеру" двумя очками. В Лиге чемпионов команда Луческу заняла последнее место и покинула еврокубки. Следующий матч "Динамо" проведет в феврале 2022-го против "Ингульца".