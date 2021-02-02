Воронин заявил, что не пьянствовал с Селезневым в Турции

Тренер "Динамо" Москва Андрей Воронин опроверг информацию, что пил с Евгением Селезневым на сборах.
Бывшие игроки сборной Украины встречались в Турции, но не употребляли алкоголь, сообщает Sport24.
"Я действительно встречался с Женей Селезневым, мы знакомы много лет. Но никакого алкоголя на этой встрече, как пишут журналисты, не было. Это полный бред. Я тренер московского "Динамо", я дорожу своей репутацией и своей работой
Надеюсь, Женя с "Колос" во всем разберутся и он продолжит выступать за клуб. При мне на встрече никто не пил ", - сказал Воронин.
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Евгения Селезнева отчислили из "Колоса" за нарушение спортивного режима. Игрок уже вернулся в Украину.
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