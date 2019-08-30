Воронин рассказал, почему его не взяли в штаб сборной Украины

Воронин не скрывает, что ездит в Россию

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин рассказал программе "Бомбардир", почему, по его мнению, его так и не взяли на работу в штаб Андрея Шевченко.

Об этом пишет "Динамомания".



"Меня недолюбливали при старой Федерации футбола. Я никогда не играл в Украине. У меня всегда была своя четкая позиция. Работать под кем-то я бы не стал. Или делать то, что я считаю неправильным. У нас это не всегда приветствуется.



Я ездил в Россию на чемпионат мира. Я этого не скрывал. У меня есть друзья в России. Может, и это сыграло свою роль.



Я 10 лет отыграл за сборную. Я люблю свою страну и Одессу. У меня друзья были и есть, и они никак не относятся к Порошенко или Путину. И мой друг ничего плохого моей стране не сделал. Почему я должен с ним не общаться? Вот в этом году Саша Самедов приехал в Одессу. И был очень удивлен, что у нас все спокойно. В России ведь действительно ужасы показывают, что у нас тут людей едят.



Я всегда гордился, что я украинец. Было много разговоров, когда мне могли предложить место тренера в России. А мне что-то в стране моей дали? Мне кто-то с Федерации позвонил предложил работу? Я 10 лет отыграл за сборную, и неплохое имя у меня было в футболе. И мне кто-то что-то предложил? Меня хоть раз пригласили на матч сборной? Столько играть и защищать свою страну, когда тебя уважают в Европе, а в твоей стране тебя иметь хотели", - сказал Воронин.

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Андрей Воронин уехал из Украины в Германию в 15-тенем возрасте. Выступал за немецкие команды "Байер", "Боруссию", "Майнц", "Кельн", а также за английский "Ливерпуль" и московское "Динамо".