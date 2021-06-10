Водитель Луческу дважды нагло нарушил правила дорожного движения

Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу помог избежать наказания своему водителю за нарушение правил дорожного движения.

Луческу сейчас находится в Румынии, где выполняет функции посла сборной Украины и отдыхает одновременно сообщает evz.ro.

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Наставник "Динамо" вместе с женой Нелли решил встретиться с друзьями за ужином. Личный водитель Мирчи на пути в ресторан дважды нарушил правила дорожного движения. Сначала он сделал несколько запрещенных маневров, ведь хотел припарковаться как можно ближе к заведению, чтобы жене не пришлось далеко шагать. Это увидела полицейская, которая направилась к авто делать замечания. Когда она увидела в нем Луческу, то сразу же улыбнулась и ласково попросила уехать.

Второй раз водитель заблокировал движение, когда запаркоавал авто рядом с рестораном. Навстречу вышел работник ресторана, чтобы указать на ошибку. А дальше "сценарий" повторился: злобный взгляд изменился на улыбку, когда он увидел Луческу.

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. Уже в первом сезоне команда румына забрала все три трофея на внутренней арене - чемпионат, Кубок и Суперкубок. "Бело-синие" гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов 2021/22.