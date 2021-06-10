Луческу не боится Де Дзерби - Суркис

Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент "Динамо" Игорь Суркис спокойно относится к назначению Роберто Де Дзерби наставником "Шахтера".

Босс "Динамо" считает, что назначение итальянца никак не повлияет на игру его команды.

"Выбор Де Дзерби – это прерогатива "Шахтера", президента клуба Рината Ахметова. Он принял такое решение, с этим тренером надеется на успех. Как м мы с нашим.

Нет каких-то особенных ощущений. Я не изучал Де Дзерби. Он показывал хорошие результаты в чемпионате Италии и показывает хороший футбол, который прививается донецкому "Шахтеру" много лет. "Шахтер" будет сильнее. Это естественно. И если другие команды станут сильнее, то наш чемпионат, даст бог, постепенно вернется к такому уровню, когда мы восхищались нашими успехами в еврокубках. "Динамо" играло в полуфинале Кубка УЕФА, "Шахтер" выиграл этот трофей, наши команды выходили в плей-офф Лиги чемпионов. Хочется не локальных успехов, а глобальных.

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Выйти из группы Лиги чемпионов – это успех, а пройти как можно дальше – успех с плюсом. Все хотят держать кубок над головой, но мы должны оценивать реалии, уровень нашего чемпионата, уровень соперников в еврокубках. Мечтать можно и нужно, но это очень тяжелый путь.

Чего ожидаю от "Шахтера" при новом тренере? Ничего. Меня не интересует, кого "Шахтер" взял тренером. Меня интересует – как прогрессирует моя команда. В этом году мы выиграли все, что можно было выиграть, попали напрямую в Лигу чемпионов. Хотелось бы, чтобы в новом сезоне "Динамо" выступило в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом году. Время покажет.

Мирча Луческу спокойно относится к назначению Де Дзерби. Он профессиональный тренер, ему приходилось играть против великих тренеров – Жозе Моуриньо, Марчело Липпи. У него большая карьера и нет паники. Характеристику Де Дзерби можно будет дать по окончании сезона", - сказал Суркис в интервью передаче "BurBuzz".

В прошлом сезоне "Шахтер" не выиграл ни одного трофея. В еврокубках команда смогла дойти до 1/8 Лиги Европы. Контракт с наставником команды Луишем Каштру не был продлен. Новым тренером команды стал Роберто Де Дзерби. Итальянец подписал контракт с "горняками" на два года.