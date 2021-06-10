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четверг, 10 июня 2021 15:31

Стало известно, почему Михайличенко покинул "Динамо"

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Стало известно, почему Михайличенко покинул &quot;Динамо&quot;
Алексей Михайличенко был звездой в составе "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший тренер и спортивный директор "Динамо" Алексей Михайличенко покинул киевский клуб, потому что хотел новых профессиональных вызовов.

После завершения сезона функционер перебрался работать в Украинскую ассоциацию футбола, где будет заниматься развитием олимпийского футбола.

"У меня нет врагов. Все, кто работает на футбол - мои друзья. Но они должны работать на футбол, а не имитировать этот процесс.

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Есть хорошая поговорка: "Если невеста уходит к другому, еще неизвестно, кому повезло". Пусть Михайличенко действительно работает на украинский футбол, а не интригует.

Уход Михайличенко я никак не хочу называть. Как он мне объяснил - это смена обстановки. Ему приелась работа в "Динамо".

Это заслуженный человек. Он многого достиг в футболе. Пусть он дальше продолжает работать, но в украинском футболе", - сказал президент "Динамо" Игорь Суркис в эфире "BurBuzz".

В прошлом сезоне "Динамо" выиграло все внутренние трофеи - Кубок, Суперкубок и чемпионат.

Алексей Михайличенко был тренером "Динамо" в сезоне 2019/20. За это время команда выиграла Кубок Украины и получила "серебряные" награды.

В УАФ Михайличенко стал вице-президентом, отвечающим за развитие олимпийского футбола в стране.

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