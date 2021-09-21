Во втором матче во главе "Динамо" Луческу стал обладателем Суперкубка

"Динамо" завоювала дев'ятий Суперкубок в історії. Фото: ФК "Динамо" Київ

22 сентября "Динамо" и "Шахтер" разыграют между собой Суперкубок Украины сезона-2021.

В прошлом сезоне команды также играли за Суперкубок Украины. Это был второй матч Мирчи Луческу во главе "Динамо" в официальных играх. Киевляне оказались сильнее - 3:1.

С первых минут "Шахтер" завладел игровым и территориальным преимуществом. Команда Луиша Каштру "закрыла" соперника на его половине поля. Подопечные Луческу смогли выровнять игру и забить два мяча.

Сначала Карлос Де Пена замкнул фланговую передачу головой. Додо забил своего визави и уругвайцу оставалось попасть в ворота. Затем Жерсон Родригес использовал ошибку Андрея Пятова во время контратаки.

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"Горняки" смогли ответить мячом Жуниора Мораеса, который удачно сыграл на втором этаже.

Второй тайм начался с давления "Шахтера". Игра проходила на половине поля "Динамо". "Горняки" имели свои моменты, но забить так и не смогли. Динамовцы наказали соперника в конце игры, когда Фран Соль забил третий гол в ворота Пятова. После чего команды уже доигрывали.

Луческу смог удивить своего визави Каштру. Надежная оборона и правильно выбранная тактика позволила "Динамо" победы.

Матч между "Динамо" и "Шахтером" начнется в 21:00. Отчет о матче и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте. Суперкубок Украины проводится с 2004 года. Ни одна другая команда, кроме "Динамо" и "Шахтера", не обладали этим трофеем. У киевлян - девять побед, а у "горняков" - восемь.