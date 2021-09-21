"Динамо" хотят наказать за матч против "Александрии"

Киевское "Динамо" может пострадать из-за своих фанатов. Фото: Скриношот

Матч чемпионата Украины между "Динамо" и "Шахтером" может состояться без зрителей.

"Динамо" могут наказать за последний матч чемпионата против "Александрии", сообщает Meta-ratings.com.ua.

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Во время игры на НСК "Олимпийский" произошла драка. В результате пострадали болельщики с детьми. Полиция возбудила дело в связи с ситуацией.

КДК УАФ может применить санкции в отношении хозяев матча. Следующий домашний матч "Динамо" может пройти без зрителей. Его "бело-синие" должны провести против "Шахтера".

"Динамо" победило "Александрию" благодаря пенальти в добавленное к матчу время. Команда Мирчи Луческу лидирует в чемпионате, опережая "Шахтер" на три очка.

22 сентября "Динамо" и "Шахтер" разыграют Суперкубок Украины. Начало игры в 21:00. Отчет о матче и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.