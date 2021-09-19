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воскресенье, 19 сентября 2021 14:15

"Динамо" сделало заявление относительно действий хулиганов

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&quot;Динамо&quot; сделало заявление относительно действий хулиганов
Ультрас до сих пор не объяснили свое агрессивное поведение. Фото "Динамо"

Киевское "Динамо" сделало официальное заявление об избиении группировкой ультрас болельщиков на стадионе во время матча киевлян с "Александрией".

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Широкий медийный резонанс получила информация о хулиганских действиях группы болельщиков относительно зрителей матча, которые сделали им замечание по поводу неправомерного использования пиротехники.

Совместно со службой безопасности и охраны ГП НСК "Олимпийский", клуб выяснил и информирует о следующем. Во время проведения матча около 19 ч. 45 мин. организованная многочисленная группа лиц, находившихся в фанатском секторе #41 "Динамо", зажгла пиротехнические средства. Болельщики соседнего сектора сделали им правомерные устные замечания о том, что такие их действия наносят вред и создают дискомфорт детям и другим зрителям в секторе #37.

В ответ на такую ​​просьбу имела место агрессивная, неадекватная реакция со стороны представителей фанатской группировки. Она проявилась в совершении физического насилия над некоторыми зрителями, их избиении группой лиц на глазах у многочисленной аудитории матча, в т.ч. телезрителей.

Лишь после вмешательства полиции это правонарушение было прекращено. Отдельные лица идентифицированы и задержаны для составления процессуальных документов.

Информируем общественность о том, что указанные хулиганские действия нарушителей Закона четко зафиксированы техническими средствами служб арены, все фото и видеоматериалы направлены руководством ГП НСК "Олимпийский" в ГУНП в Киеве для решения вопроса о возбуждении уголовного производства по ст. 296 УК Украины.

Надеемся, что органы правопорядка дадут надлежащую правовую оценку агрессивным действиям виновных лиц и привлекут их к уголовной ответственности за совершение преступления.

ФК "Динамо" четко обозначает свою непреклонную позицию о недопустимости любых проявлений насилия на стадионе и неотвратимости наказания нарушителей закона. Со своей стороны мы гарантируем всестороннее содействие органам следствия при расследовании уголовного производства", - говорится в сообщении.

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Матч "Динамо" - "Александрия" закончился победой подопечных Луческу со счетом - 1:0. Единственный гол на 97-ой минуте забил с пенальти Виктор Цыганков. "Динамо" набрало 22 зачетных балла и лидирует в чемпионате.

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