Били стадом – болельщик о нападении фанатов "Динамо"

Ультрас до сих пор не объяснили свое агрессивное поведение. Фото "Динамо"

Болельщик Сергей Яров рассказал о драке на трибунах НСК "Олимпийский" во время матча 8-го тура УПЛ "Динамо" – "Александрия" (1:0).

"Из 4-5 человек с нашей стороны у одного перелом руки со смещением и перелом носа у другого, у остальных – синяки на корпусе и ногах. Били стадом за вежливое замечание не жечь дымовые шашки, потому что детям нечем было дышать" - сообщает Tribuna.com.

"Также толкали женщин. Дети целые, но испуганные и на футбол больше идти не хотят. Их отвела в сторону и наверх одна из мам, которая присутствовала вчера.

Относительно безопасности на стадионе, все очень досадно – стюарды никак не отреагировали, а полиция прибыла через 7-9 минут", – сказал Яров.

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Матч "Динамо" - "Александрия" закончился победой подопечных Луческу со счетом - 1:0. Единственный гол на 97-ой минуте забил с пенальти Виктор Цыганков. "Динамо" набрало 22 зачетных балла и лидирует в чемпионате.