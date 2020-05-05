Владимир Кличко работал спарринг-партнером Усика

Владимир Кличко помогает Александру Усику готовиться к следующему бою. Фото: instagram Александра Усика

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко признался, что помогает Александру Усику готовиться к следующему бою.

Усик должен выйти в ринг против британца Дерека Чисоры. Бой должен был состояться в мае, но из-за пандемии коронавируса был перенесен.

"Бой Александра с Дереком Чисорой даст ответ на многие вопросы. К этому поединку Саша готов. Я всегда поддерживаю Александра. Даже работал у него спарринг-партнером. Последний раз спарринговали несколько месяцев назад. Будут спарринги в рамках подготовки Усика с Чисорой? По антропометрическим данным я не сильно похож на Дерека Чисору. Но в качестве разминки всегда готов помогать Саше. С большим удовольствием. И совершенно бесплатно", - сказал Владимир Кличко в комментарии mixsport.pro.

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Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Пока смог провести только один поединок против американца Чазза Уизерспуна. Владимир Кличко завершил профессиональную карьеру в 2017-м.