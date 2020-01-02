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пятница, 03 января 2020 12:26

Виктор Колотов умер после охоты

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3 января 2000 года в Киеве от сердечного приступа умер Виктор Колотов – многолетний капитан киевского "Динамо", обладатель Кубка Кубков и Суперкубка-1975. Ему было всего 50 лет.

"Кто в советском футболе способен сравниться с ним по объему исполняемой работы во время игры? – писал о Колотове обозреватель "Советского спорта" Лев Филатов. – Игрок уникальных функциональных возможностей, он лишь формально числился полузащитником. За 90 минут непрерывного движения по полю успевал сыграть и стоппером, и центрфорвардом, и диспетчером, да и на флангах атаки чувствовал себя хозяином".

Он и сам чувствовал свою незаменимость на поле. Не только потому, что был капитаном. В том же 75-м в Мюнхене в первой игре за Суперкубок с "Баварией" немецкий защитник распорол ему шипами бутсы бедро, сообщает "Советский спорт".

Рассказывает Виктор Берковский, доктор киевского "Динамо":

– Ужасная рана сильно кровоточила – с поля Виктора унесли на носилках. Бедро напоминало "отбивную с кровью" – мне едва хватило бинтов, чтобы сделать перевязку. Но кровь проступала сквозь бинты. "Быстрее!" – торопил меня Виктор. Как я его ни удерживал, едва дождавшись окончания перевязки, без пяти минут инвалид вскочил и кинулся в самую гущу событий. В кровавых бинтах, с горящими глазами! Немцы в ужасе от него шарахались.

 

Дар Божий у Виктора заметил в 1970 году знаменитый советский тренер Гавриил Качалин, приехавший после мексиканского чемпионата мира с лекциями в Казань. Колотов играл за местный "Рубин". Мэтр сразу обратил внимание на "удивительное сложение Виктора, мягкие, эластичные мышцы, крепкие кости, фантастическую работоспособность…" Поделился наблюдениями с Валентином Николаевым, сменившим его, Качалина, на посту главного тренера сборной. Николаев пригласил казанского самородка на тренировочный сбор первой команды страны. А 28 октября того же года выпустил в товарищеском матче с югославами.

Слыханное ли дело: малоизвестный игрок из второй лиги не только оказался в сборной (случай беспрецедентный!), но и отыграл в дебюте все 90 минут. Более того, на глазах 30 тыс. зрителей забил гол (сборная СССР выиграла со счетом 4:0. – Прим. ред.). Отличился он и в следующих трех играх.

Немцы в ужасе от него шарахались

Осенью 70-го сразу три элитных советских клуба – московское "Торпедо", ЦСКА и киевское "Динамо" – сошлись в смертельной схватке за право получить в свои ряды талантливого казанца. В ход были пущены все возможные методы – от обещаний райских кущ до устрашения срочной службой на "краю географии". И 21-летний провинциал потерял голову. Под давлением опытных футбольных "охотников" и по простоте душевной он написал заявления о переходе в каждый из этих клубов!

Завершилось это скандалом всесоюзного масштаба. Проиграв представителю киевского "Динамо" Андрею Бибе, обманутые в своих ожиданиях москвичи обратились в Федерацию футбола СССР с требованием наказать "беспринципного и меркантильного" молодого игрока.

 

Колотова дисквалифицировали на год, но очень быстро "амнистировали": поспособствовали этому опубликованное в "Советском спорте" покаянное письмо футболиста и главный тренер сборной Николаев, которому в канун отборочных матчей чемпионата мира позарез был нужен этот полузащитник.

Но еще быстрее сам Виктор заставил всех забыть эту неприятную историю. Собственной игрой как в сборной, так и в "Динамо". В том сезоне Колотов с 10 голами стал лучшим бомбардиром клуба.

Но еще быстрее сам Виктор заставил всех забыть эту неприятную историю. Собственной игрой как в сборной, так и в "Динамо". В том сезоне Колотов с 10 голами стал лучшим бомбардиром клуба.

Рассказывает Елена Никифоровна, жена Колотова:

– Мне было всего 16 лет, когда мы с Виктором познакомились. Случилось это в 1971 году. Колотов к тому времени сыграл за "Динамо" всего несколько матчей, но уже стал любимчиком местных болельщиков.

Через три года мы поженились. На свадьбе, которую сыграли в не существующем ныне ресторане "Театральный", гуляла почти вся команда. Я переехала к Вите в его трехкомнатную квартиру, выделенную клубом. Жили вместе с его родителями, которых он перевез из Зеленодольска. В 75-м у нас родился сын Евгений (он сейчас живет в Чикаго. – Прим. ред.).

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После окончания института народного хозяйства работала экономистом, а Виктор играл. До 1981 года. Дальше – не позволили многочисленные травмы. Потом тренировал, что, на мой взгляд, его и убило. Я имею в виду скандальный матч в Исландии, где руководимая им молодежная сборная Украины "слила" матч местной команде и осталась за бортом европейского первенства. Когда вернулся, на него смотреть было страшно.


В Киеве 31 марта 1999 года – 5:0, а в Рейкьявике 3 сентября – вдруг 1:4. Что за метаморфоза произошла с командой на выезде?

Рассказывает украинский журналист, друг Колотова Максим Максимов:

– О произошедшем могу судить только по слухам. Если им верить, раскол на "донецких", составляющих костяк сборной, и "остальных" произошел после того, как Федерация футбола Украины решила, что после разгрома в Киеве молодежь должна обыгрывать исландцев и без премиальных. А "донецкие" подсчитали, что могли бы заработать больше даже за пропущенные матчи чемпионата Украины. И в отместку игру сдали.

Йожеф Сабо, который тогда тренировал национальную сборную, попросил всех, кто работал с Колотовым в "молодежке", не отходить от него ни на шаг, потому что видел, в каком состоянии был Виктор.

Во-вторых, вся эта история с разговорами о сдаче матча в Исландии получила огласку только после смерти Колотова. Как потом рассказали, Виктор, войдя в раздевалку после игры, не стал никого ругать, а только спросил у сидящих с опущенными головами пацанов: "Ребята, что я вам сделал? Кого-то обманул или не выполнил обещанного?"

А сразу же после возвращения из Исландии Колотову по просьбе тогдашнего вице-президента Национальной федерации футбола, председателя Совета министров Украины Валерия Пустовойтенко позвонил Владимир Трошкин, товарищ и экс-одноклубник Виктора, и сообщил о его отставке с поста старшего тренера молодежной команды.

 

Рассказывает Максим Максимов:

– У нас была традиция – каждое воскресенье ветеранской командой час-другой погонять на площадке мячик. Виктор обычно носился как угорелый. А тут что-то долго не появляется. Звоню ему домой: "Что случилось?" – "В следующий раз, – говорит, – обязательно буду. В Татарию надо было съездить на пару недель".

Но и в следующее воскресенье не появился. Через несколько дней в Федерации футбола Украины узнаю, что Виктор с инфарктом угодил в Октябрьскую больницу. Вечером поехал туда и в приемной… столкнулся с очередью из желающих навестить Колотова. Каждому выделили по 15 минут. Он мне тогда похвастался, что сам ходит до конца больничного коридора и обратно и что врачи разрешили ему выкуривать по одной сигарете в день. Виктор в последние годы капитально "подсел" на табак.

Ребята, что я вам сделал? Кого-то обманул или не выполнил обещанного?

– И выпивать, что скрывать, себе позволял, совмещая это с активными занятиями спортом. Бог здоровьем не обделил. – продолжает Максимов. – Велосипед, настольный теннис, не говоря уж о футболе – в этих дисциплинах он и в зрелом возрасте мог достойно соревноваться с профессионалами. В шахматы также играл отменно.

После инфаркта с алкоголем покончил. По крайней мере на людях. За этим, как могли, следили друзья. Помню встречу ветеранов "Динамо", состоявшуюся 28 декабря, за пять дней до смерти Вити. Перед глазами до сих пор пурга, через которую мы шли в кафе вместе с ним и Евгением Рудаковым, знаменитым в прошлом нашим вратарем.

Когда после тоста Андрея Бибы слово попросил Колотов, все дружно закричали: "Витя, не пей, с инфарктом шутить нельзя…" – "Я буду эту рюмку цедить весь вечер", – в тот раз он все равно позволил себе чуть-чуть расслабиться.

 

Что произошло потом, могу судить только по рассказам тех, кто был рядом с ним. А рядом были люди из элитного охотничьего клуба, в котором Колотов тоже состоял. Когда узнал, что они 2 января собираются на охоту, попросил по пути заехать к нему. Те, зная, что он только что из больницы, заехали на минутку, и… встретили Виктора стоящим на пороге с собакой и в полной охотничьей амуниции. Все уговоры остаться дома, успеха не имели.

По дороге домой застрял в сугробе один из джипов. Пришлось толкать. Виктор, как потом все уверяли, в этом процессе не участвовал. Но, зная его характер, не верю, что он мог остаться в стороне. Перед последним броском на Киев устроили трапезу на капотах машин. Виктор пить отказался. Ушел на край поляны и почти 40 минут смотрел на заходящее солнце. Словно прощался с ним.

Рассказывает Елена Колотова:

– Он умер в одно мгновение. Приехал с охоты не в настроении, даже ужинать не стал. Сел за компьютер – он, кстати, когда первый инфаркт получил, тоже за ним сидел. Я была на кухне. Услышала громкий хрип. Прибежала, а Витя уже без сознания. У нас соседи по лестничной площадке врачи – они через минуту были рядом, но помочь уже ничем не смогли. Он умер ровно через полгода после 50-летнего юбилея.

За "Динамо" Виктор Колотов сыграл 292 матча, в которых забил 81 мяч.

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Дата
03
января

Виктор Колотов умер после охоты

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